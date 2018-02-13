Оригинальный детский гироскутер Smart Balance

Мини-гироскутер — оригинальный вид транспорта в стильном белом, желтом, красном, синем и в черном цвете послужит отличным подарком для ребенка. Он способен разогнаться до 15 км/ч имеет 4,5-дюймовые колеса, которые очень неплохо выглядят! Купить детский гироскутер можно в интернете, на сайте множество разновидностей и к тому же, доставка не заставит долго себя ждать.

Производитель рекомендует использовать Smart Balance на ровных и гладких поверхностях. Это специфика, обуславливаемая размерами колес — всего 4, 5-дюйма. Благодаря этому достигается отличная маневренность и легкость гироскутера, а в качестве платы за это лучше не выезжать на нем с тротуарной плитки или асфальта на газоны или другие неровные объекты.



Ещё несколько рабочих параметров гироскутера Smart Balance PREMIUM:

1) Вес 11 кг — благодаря этому модель можно довольно удобно переносить и перевозить, тем более что в комплекте поставки вы получаете удобную сумку;

2) Грузоподъёмность до 70 кг. Использовать гироскутер могут не только дети и подростки, но и практически все желающие, не испытывающие серьезных проблем с избыточным весом;

3) Максимальная скорость езды — 15 км/ч. Это оптимальное соотношение между быстротой, которая бывает так необходима, и безопасностью. О последней также не стоит забывать в процессе эксплуатации гироскутера;

4) Запас хода в 20 километров. Именно такое расстояние вы можете преодолеть за один раз, после чего необходимо будет лишь подзарядить аккумулятор, чтобы снова продолжить непосредственную эксплуатацию этой увлекательной чудо технике.

Использовать сигвей можно для разных целей:

поездок в школу и с неё;

прогулок с друзьями по паркам, скверам и т. д. ;

проведения маркетинговых и рекламных мероприятий — выставок, презентаций продукции, конференций и т. д. ;

на курортах и в парках развлечения — в качестве полноценного аттракциона, который не оставит равнодушными никого!