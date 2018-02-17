Организация строительства кирпичных домов и домов из пенобетона

Взято с Pixabay

В строительстве кирпичных домов есть свои особенности. Для таких домов необходимо сделать мощный фундамент, лучший вариант для него — плиточная конструкция. Для кладки кирпичных стен требуется значительно больше времени и финансов. К тому же для цементного раствора требуется только плюсовая температура воздуха, а это ограничивает возможности при строительстве в зимнее время. Cтроительство домов из кирпича требует соблюдения технологии сооружения трехслойной стены.

В качестве среднего слоя используется хороший минераловатный утеплитель, (ему необходима защита от влаги), или это может быть пенополистироль. Первым делом производится кладка внутренней стены в один кирпич. Она будет выполнять функцию несущей стены. Потом идет укладка слоя утеплителя, толщина которого зависит от наружной температуры.

Наружную сторону стены нужно выполнить облицовочной кладкой, толщиной в 12 см. Перевязка с несущей кладкой осуществляется при помощи гибких анкеров. Функция облицовки еще и в том, что она является защитой утеплителя от воздействия на него окружающей среды, а также она служит основой при отделке дома.

При строительстве дома, в процессе возникает множество вопросов по организации строительства, лучшим консультантом вам будут специальные книги по демонтажу, ремонту планировке или же вы можете обратиться в информационный портал или электронную библиотеку.

Если строится дом с использованием пеноблоков, то это дает возможность сберечь время и сэкономить деньги. Пеноблоки более легкие и по этой причине можно сделать фундамент даже на весьма неустойчивом грунте. Для данной конструкции подойдет ленточный фундамент. Можно использовать как пеноблоки, так и монолитный пенобетон. Но, если стены здания из пеноблоков несущие, то следует помнить о планируемом количестве этажей здания, потому что пеноблоки менее прочные.

Поэтому их эффективнее применять для возведения ограждающих конструкций. Несущую способность конструкций из этого материала усиливают изготовлением монолитного железобетонного каркаса. Для связки, зачастую, используется цементный раствор, но лучше специальный клей, которым блоки соединяются тонким слоем. Кладка начинается с высшего угла здания, и нанести раствор нужно сначала на боковую сторону, а потом на горизонтальную. Такие стены не будут привлекать своим внешним видом, поэтому потребуются внешняя отделка. Но, благодаря ровной поверхности они с легкостью покрываются любым материалом (штукатурка, камень, сайдинг).

При строительстве пенобетонного дома, производится установка несъемной опалубки (бетонной, кирпичной или каменной). Дальше она заливается монолитным неавтоклавным пенобетоном. При таком методе готовые стены не потребуют лишних затрат в виде дополнительной отделки.