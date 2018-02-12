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КОСМОС

Опубликовано видео с реакцией Илона Маска на успешный пуск Falcon Heavy

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категория: КОСМОС

На видеоканале National Geographic в YouTube был опубликован ролик, на котором изображена реакция миллиардера Илона Маска на недавний старт новейшей ракеты Falcon Heavy.

В видео можно увидеть, что руководитель SpaceX находится в напряженном состоянии перед запуском ракеты-носителя и вместе с окружающими отсчитывает секунды до ее старта. Затем он произносит фразу: «эта штука все же взлетела» и выбегает на улицу, чтобы лично взглянуть на первый полет новой модели Falcon.

Напоминаем, что на прошлой неделе Falcon Heavy успешно оторвалась от Земли и отправила в космос личный электромобиль Маска. Две ее ступени приземлились без проблем, а третья разбилась при посадке.

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