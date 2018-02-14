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В ФОКУСЕ

Определено место авиаудара коалиции США по сирийским подразделениям

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категория: В ФОКУСЕ

Участники группы CIT смогли определить место, в котором США нанесла авиаудар по проправительственным отрядам Сирии. По предварительным сведениям, они могли также состоять из российских наемников, работающих в ЧВК «Вагнер».

Специалисты смогли обнаружить точное место благодаря методу геолокации. В качестве информационной базы они использовали недавно опубликованное видео удара, в котором видно, что ракеты сначала попадают в танк, а после уничтожают артиллерийскую установку.

Напоминаем, что американская коалиция неделю назад атаковала проправительсвенные войска Сирии, пытавшиеся захватить штаб повстанцев, поддерживаемых США. Однако их атака полностью провалилась.

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