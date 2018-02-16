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В ФОКУСЕ

Новые крылатые ракеты России вызвали тревогу у США

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категория: В ФОКУСЕ

Лори Робинсон, американский генерал, во время недавних слушаний в сенате сообщила, что командование обеспокоено новыми разработками РФ в области крылатых ракет.

По словам генерала, Россия является единственной страной, способной нарушить безопасность воздушного пространства над территорией США и Канады, так как имеет все необходимые для этого средства доставки и системы вооружения.

Робинсон добавила, во время учений военнослужащие РФ продолжают отрабатывать возможное столкновение с войсками США. К тому же Россия постоянно улучшает свои подлодки и бомбардировщики, способные нести тактический ядерный заряд.

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