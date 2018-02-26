Неймар может пропустить игру с «Реалом» из-за полученной травмы ноги

Во время матча между «Пари Сен-Жерменом» и «Марселем», прошедшего в рамках чемпионата Франции, один из игроков получил серьезную травму ноги. Речь идет о Неймаре, форварде «ПСЖ». Его унесли с поля на носилках, причем футболист еле сдерживал слезы.

По предварительной информации, игрок неудачно встал на ногу, а потому тут же упал на газон. К тому же инцидент произошел практически в самом конце матча, когда у парижского клуба были проведены все замены. В результате команде пришлось заканчивать игру в количестве 10 человек.

Неймар должен будет пройти тщательное медицинское обследование, в ходе которого будут названы сроки его выздоровления. Однако представители ПСЖ отмечают, что форварду, вероятнее всего, не удастся принять участие в грядущем матче Лиги чемпионов с «Реалом», который пройдет 6 марта.