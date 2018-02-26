Настю Рыбку и Алекса Лесли держат в изоляторе Таиланда за незаконный секс-тренинг

Секс-тренера Алекса Лесли и его «ученицу» Настю Рыбку, ставшую крайне известной личностью в России, задержали в Таиланде во время осуществления очередного секс-тренинга. Помимо них в были схвачены еще около десяти россиян.

Участников данного тренинга задержали местные полицейские на тайском островке Лан, расположенном неподалеку от Паттайи, популярного курорта. Всех задержанных поместили в изолятор, где они ждут суда, на котором гражданам РФ будут предъявлены обвинения.

Алекса Лесли, вероятнее всего, обвинят в том, что он совершал незаконную трудовую деятельность на территории чужого государства. За это могут посадить в тюрьму на два года. Но обычно подобные дела заканчиваются депортацией на родину и солидным штрафом в размере 3-4 тысяч долларов.