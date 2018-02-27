Настя Рыбка пообещала разведке США разоблачить Трампа

Ранее мы писали о том, что Настя Рыбка (в миру Анастасия Вашукевич) была арестована вместе с Алексом Лесли. Произошёл инцидент на тайском островке Лан, расположенном неподалеку от Паттайи, где их арестовали вместе с другими участниками незаконного «тренинга для взрослых».

Известно, что задержанные до сих пор находятся в следственном изоляторе. Вашукевич опубликовала в социальных сетях видео, в котором обратилась к представителям американской прессы. В своём обращении она уточнила, что задержаны они «по чьему-то приказу из Бангкока». Также девушка добавила, что вместе с Алексом Лесли они пытались выйти под залог, но их не выпустили.

Рассказав, что в тюрьме она может оказаться на весьма долгий срок, Рыбка перешла к конкретным предложениям. Она призналась, что у неё есть доказательства связи действующего американского президента Дональда Трампа с российскими чиновниками. Этой информацией скандальная модель готова поделиться в обмен на собственную свободу.

