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Астрономия

NASA сообщило о приближении к Земле 40-метрового астероида

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категория: Астрономия, КОСМОС
Взято с Pixabay

Специалисты «НАСА» отмечают, что к нашей планете несется астероид, который практически в 2 раза превышает метеорит, взорвавшийся в небе над Челябинском около 5 лет назад. Стоит отметить, что это уже второе космическое тело, пролетающее неподалеку от Земли.

В длину этот астероид достигает сорока метров. Он приблизится к планете на расстояние в шесть тысяч километров, но, по словам ученых, данный космический объект не войдет в ее атмосферу, а пролетит мимо.

Эксперты отмечают, что астероиды подобных размеров редко подлетают к Земле на столь малое расстояние. «Обычно это происходит не больше одного раза в год», – отметил сотрудник NASA.

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