NASA сообщило о начале строительства станции на орбите Луны в 2022 году

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Роберт Лайтфут, директор «НАСА, сообщил прессе, что через 4 года США собираются начать создание орбитальной станции возле Луны. Первым делом к ней будут отправлены элементы двигателей будущего сооружения.

«В скором времени мы займемся возведением необходимой инфраструктуры рядом с земным спутником для его тщательного анализа. Уже в 2022 году мы отправим первые компоненты станции, которая станет нашими вратами к Марсу и глубокому космосу», – отметил Лайтфут.

Руководитель агентства добавил, что в 20-х годах текущего столетия американцы наконец-то вернутся на Луну. Ранее стало также известно, что в 2025 году США планируют перестать финансировать МКС.