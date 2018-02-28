На видео показано испытание самолета с самым большим размахом крыльев в мире

Несколько дней назад прошли очередные наземные тесты прототипа Stratolaunch, во время которых он «пробежался» по взлетно-посадочной полосе. Данную новость опубликовал Пол Аллен, основатель компании, занимающейся разработкой воздушного судна.

В рамках этой пробежки конструкторы проверили работоспособность двигателей и других узлов самолета. Как правило, данные тесты являются последним этапом перед проведением полноценного испытания в воздухе. Пока неясно, когда произойдет первый полет этого гиганта, однако, по предварительным данным, его начнут использовать по назначению уже в следующем году.

Напомним, что данный самолет разрабатывается для доставки ракет в стратосферу – это позволит значительно повысить их грузоподъемность. Именно по этой причине инженеры оснастили воздушный транспорт огромными крыльями, размах которых превышает 117 метров. Он способен поднять в воздух груз весом свыше 360 тонн.