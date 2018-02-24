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В ФОКУСЕ

На Украине заявили о подготовке к широкомасштабной войне с Россией

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категория: В ФОКУСЕ

В рамках одной из передач телерадиокомпании «Радіо Свобода» Виктор Муженко – начальник Генштаба ВСУ – отметил, что армия Украины готова к «полномасштабной войне» с Россией. Он уточнил, что эксперты называют разные сроки, когда может произойти подобная война, но добавил, что украинская армия уже сейчас готова отражать агрессию со стороны других стран. По словам Муженко, главным агрессором на сегодняшний день остаётся Россия.

Отвечая на вопрос корреспондента «Радіо Свобода», Виктор Муженко рассказал, что у руководства армией уже есть различные отработанные планы на случай разных угроз.

По его мнению, момент, когда один из планов придётся реализовать, может наступить «и завтра, и через неделю, и через год, и через три года». Но вне зависимости от того, когда именно это случится, украинская армия будет готова отразить угрозу.

Днём ранее в Сети было опубликовано видео, на котором «большую войну с Россией» предрекла депутат Рады Надежда Савченко.

Источник видео: «Радіо Свобода»

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