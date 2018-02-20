МИД сообщил о десятках раненых в Сирии россиян‍

Ранее появлялась информация о том, что в результате авиаудара в Сирии пострадали граждане РФ. Представители МИД РФ в очередной раз подчеркнули, что среди пострадавших нет людей, состоящих на службе в российской армии.

В Сирии есть граждане России и СНГ, приехавшие туда по собственной воле. При этом в сообщении МИД РФ отмечается, что «не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений».

Также в ведомстве отметили, что среди погибших и раненных есть граждане России. Раненным россиянам оказали необходимую помощь, переправив их на Родину. Сейчас они проходят лечение в различных медицинских учреждениях.

Согласно опубликованным данным, трагический инцидент произошёл на левом берегу Евфрата в том районе, где российских военных нет.