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В ФОКУСЕ

МИД сообщил о десятках раненых в Сирии россиян‍

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категория: В ФОКУСЕ

Ранее появлялась информация о том, что в результате авиаудара в Сирии пострадали граждане РФ. Представители МИД РФ в очередной раз подчеркнули, что среди пострадавших нет людей, состоящих на службе в российской армии.

В Сирии есть граждане России и СНГ, приехавшие туда по собственной воле. При этом в сообщении МИД РФ отмечается, что «не дело Министерства иностранных дел оценивать правомочность и законность таких их решений».

Также в ведомстве отметили, что среди погибших и раненных есть граждане России. Раненным россиянам оказали необходимую помощь, переправив их на Родину. Сейчас они проходят лечение в различных медицинских учреждениях.

Согласно опубликованным данным, трагический инцидент произошёл на левом берегу Евфрата в том районе, где российских военных нет.

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