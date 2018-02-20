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В ФОКУСЕ

Лукашенко собирается «растрясти» МОК из-за оценки российского судьи на Олимпиаде

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категория: В ФОКУСЕ

Александр Лукашенко, белорусский лидер, был возмущен действиями судей на Олимпиаде-2018 по дисциплине фристайл. Он уверен, что Антона Кушнира, спортсмена из Белоруссии, решили намерено убрать из соревнования, занизив ему оценки.

По словам Лукашенко, китайские, российские и швейцарские судьи действовали необъективно, голосуя в пользу своих земляков, так как боялись, что белорусский спортсмен снова станет чемпионом, как на предыдущих Олимпийских играх.

Президент добавил, что уже отправил соответствующий запрос в МОК и дал обещание «растрясти» эту политизированную организацию, если дело Кушнира не решат пересмотреть. Затем он отметил, что ему практически сразу же перезвонили и сказали, что предпримут все нужные меры.

Источник видео: belta.by

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