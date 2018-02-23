Красноярские подростки попытались заживо «запечь» в духовке кошку

В Красноярске следователи начали разбор инцидента, в котором участвовали подростки, попытавшиеся заживо «запечь» в раскаленной духовке кошку.

Напоминаем, что недавно в Сети был опубликован видеоролик, где можно увидеть, как подростки, развлекающиеся на вечеринке, несколько раз суют кошку в горячую духовку. Журналисты отмечают, что они разогрели печь до 370 градусов и сломали животному позвоночник. Пользователи возмутились подобным поведением и начали даже угрожать авторам ролика. После этого видео было удалено.

Теперь красноярским подросткам может грозить заключение сроком до 5 лет.