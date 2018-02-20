Компания Samsung запатентовала дрон с распознаванием жестов и взглядов

Южнокорейским гигантом Samsung был запатентован новейший дрон, схемы которого быстро утекли в сеть Интернет. Согласно опубликованной информации эту технику удастся контролировать при помощи глаз.

Основной особенностью летательного аппарата станет датчик, способный реагировать на движения головы, рук и глаз пользователя. Данная опция позволит управлять дроном с использованием простых жестов и взглядов. К примеру, обычным движением ладони удастся изменить скорость или направление полета техники.

В чертежах также отмечается, что данное устройство будет оборудовано сенсорным экраном, правда, его диагональ все еще неизвестна. Для того чтобы дрона не перехватил другой человек, конструкторы оснастили его технологией распознавания лица.