Исследователи раскрыли тайну Балтийского НЛО

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Кладоискатели из Швеции, состоящие в команде Ocean X, при использовании гидролокатора в Балтийском море обнаружили под водой загадочный объект, который внешне напоминает собой звездолет из киносаги Star Wars.

Ocean X занялась очисткой обнаруженного объекта от ила, потратив на это более полугода. По словам археологов, большая часть оборудования попросту переставала работать при приближении к НЛО. Однако, в конце концов, ученым все же удалось поднять с морского дна небольшой образец материала. После его изучения специалисты отметили, что оно не является природным геологическим формированием.

Геологи добавили, что обнаруженный материал состоит из металлических сплавов, которые не встречаются на Земле. Некоторые уверены, что затонувшим объектом является секретная подлодка нацистов, а другие считают его кораблем инопланетян.