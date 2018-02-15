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КОСМОС

Исчезновение Tesla Roadster в глубоком космосе показали в прямом эфире

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категория: КОСМОС

Электрический автомобиль Tesla Roadster, который был отправлен в космическое пространство на Falcon Heavy, пропал из поля видимости телескопов вчера, 14 февраля. Данное событие было продемонстрировано в прямом эфире на портале VTP.

По словам исследователей, электрокар сначала выйдет за границу марсианской орбиты, а затем направится к астероидному поясу. Мимо Марса он должен пролететь через два года, оказавшись на расстоянии в семь миллионов километров от него.

Напоминаем, что на прошлой неделе SpaceX запустила в космос родстер Илона Маска в рамках тестирования супертяжелой ракеты. В целом старт прошел успешно, однако центральный разгонный ускоритель разбился при столкновении об воду.

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