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В ФОКУСЕ

ИГИЛ взяла на себя ответственность за трагедию в Кизляре

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категория: В ФОКУСЕ

Ранее мы сообщали о произошедшей стрельбе в городе Кизляр. Выходивших из церкви прихожан расстрелял стрелок, который был убит спустя несколько минут подоспевшим отрядом полиции, дежурившим неподалёку.

Позднее стрелок был опознан. Им оказался 22-летний Халил Халилов, который, по предварительной информации, планировал нападения вместе с женщиной. На данный момент информации о задержании сообщницы не поступало.

В интернете появилась информация, опубликованная представителями ведущей за экстремистами наблюдения компании SITE Intelligence Group, о том, что к нападению причастна запрещенная в России организации «Исламское государство». Стоит отметить, что конкретных доказательств на данный момент не опубликовано.

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