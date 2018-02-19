ИГИЛ взяла на себя ответственность за трагедию в Кизляре

Ранее мы сообщали о произошедшей стрельбе в городе Кизляр. Выходивших из церкви прихожан расстрелял стрелок, который был убит спустя несколько минут подоспевшим отрядом полиции, дежурившим неподалёку.

Позднее стрелок был опознан. Им оказался 22-летний Халил Халилов, который, по предварительной информации, планировал нападения вместе с женщиной. На данный момент информации о задержании сообщницы не поступало.

В интернете появилась информация, опубликованная представителями ведущей за экстремистами наблюдения компании SITE Intelligence Group, о том, что к нападению причастна запрещенная в России организации «Исламское государство». Стоит отметить, что конкретных доказательств на данный момент не опубликовано.