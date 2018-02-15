Здесь рождаются новости.
  • search
Главная
КОСМОС

Фрагмент метеора весом 30 кг продали на аукционе за $237,5 тыс

Дата:
категория: КОСМОС

В рамках популярного онлайн-аукциона Christie’s был выставлен довольно необычный лот – обломок метеора, вес которого составляет свыше 30 килограмм. Он был продан очень быстро за 237 500 долларов. Об этом сообщили корреспонденты телеканала CNBC.

Данный осколок был обнаружен в Соединенных Штатах Америки на территории Аризонского кратера, образовавшегося более 50 000 лет назад. Бывший обладатель метеорита отметил, что его экземпляр был весьма необычным, так как он обладал слега изогнутой поверхностью.

По оценкам экспертов, стоимость данного метеора составляла не менее 150 тысяч долларов. Организаторы аукциона не раскрыли имя нового владельца.

Источник новости

Новости по теме:

  1. Уфологи опубликовали видеодоказательство существования инопланетян
  2. Ракета-носитель «Союз-СТ-Б» успешно вывела на земную орбиту четыре спутника
  3. Ученые обнаружили питающиеся радиацией внеземные бактерии
  4. Уфолог обнаружил в кратере Луны обломки инопланетного корабля

Эти новости могут вас заинтересовать

Специалисты METI собираются отправить инопланетянам сигнал в 2018 году

Астрономы сумели сделать детальные снимки «лица бога» в созвездии Печи

Ученые: Приближающийся астероид может вызвать на Земле Апокалипсис

В палестинском Вифлееме открыт памятник Юрию Гагарину

О сайте

Сетевое издание discover24.ru зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 21 декабря 2016 года. Свидетельство Роскомнадзора о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 - 67982.

Правила использования материалов:


Материалы, опубликованные на сайте http://discover24.ru, могут быть воспроизведены (процитированы) в СМИ.

При любом цитировании материалов активная ссылка на сайт http://discover24.ru обязательна.

Новости в картинках