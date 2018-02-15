Фрагмент метеора весом 30 кг продали на аукционе за $237,5 тыс

В рамках популярного онлайн-аукциона Christie’s был выставлен довольно необычный лот – обломок метеора, вес которого составляет свыше 30 килограмм. Он был продан очень быстро за 237 500 долларов. Об этом сообщили корреспонденты телеканала CNBC.

Данный осколок был обнаружен в Соединенных Штатах Америки на территории Аризонского кратера, образовавшегося более 50 000 лет назад. Бывший обладатель метеорита отметил, что его экземпляр был весьма необычным, так как он обладал слега изогнутой поверхностью.

По оценкам экспертов, стоимость данного метеора составляла не менее 150 тысяч долларов. Организаторы аукциона не раскрыли имя нового владельца.