CIT раскрыла имена погибших россиян в Сирии при авиаударе коалиции США

Представители группы CIT, занимающейся расследованием различных громких событий, опубликовали имена граждан РФ, которые погибли при авиационном ударе американской коалиции в Сирии. В своем сообщении они сослались на размещенные в интернете публикации родных и близких погибших.

Согласно представленной активистами информации в Сирии на прошлой неделе погибли Станислав Матвеев, Алексей Ладыгин, Владимир Логинов и Игорь Косотуров. В ней также отмечается, что некоторые из погибших могли участвовать в гражданской войне, которая до сих пор продолжается на территории Донбасса.

Несколько дней назад американские СМИ заявили, что в долине Евфрата были убиты граждане Российской Федерации, названные журналистами «наемниками». Они также отметили, что впервые за все время конфликта в Сирии в результате американских авиаударов погибли россияне.

Напомним, что ранее Минобороны РФ публиковало видео авиаудара в Сирии.