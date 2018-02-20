Что представляет собой клининговая служба?

Каждое помещение нуждается в своевременной уборке, чтобы не превратиться в хаос и оставаться свежим и привлекательным. Клининг – это профессиональный сервис по чистке и мытью помещений разного типа. Компания, которая берет на себя обязательства, заключает договор и в четко установленные сроки производит услуги высшего качества.
Что могут убрать специалисты cleaning service?
Клининговые компании работают с:
- Коммерческими организациями;
- Частными объектами (дома, квартиры, коттеджи);
- Учреждениями (школы, детские сады, поликлиники, больницы, научные институты);
- Торговыми объектами;
- Складскими и производственными площадями;
- Офисами.
Наша фирма занимается уборкой помещений и предоставляет квалифицированных сотрудников. Профессиональные уборщики могут сделать такие работы:
- Мытье окон;
- Генеральная уборка;
- Регулярная очистка помещения и прилегающей территории;
- Комплекс или частичные работы.
При этом используется профессиональная техника и моющие средства, которые справляются со всеми видами загрязнений. Нам не сложно вывести трудновыводимые пятна с ковров или обивки элитного дивана, а также убрать склад или офис после ремонта. Мы предоставляем все расходные материалы в пользование без дополнительной платы.
Чистка коммерческих, производственных и торговых объектов или складской недвижимости имеет свою специфику и сложность, поэтому доверить ее необходимо только специальным сервисам, которые точно смогут с ней справиться.
Выгода от пользования услугами клининг сервисов
Подписывая договор с нашей службой, вы получаете выгодное предложение, что намного удобнее содержания в штате постоянной офисной уборщицы, имеющей ограниченные возможности и способности.
Мы предлагаем сотрудничество, которое имеет такие преимущества:
- Возможность проведения уборки по заданному плану и в определенном объеме (ежедневная, еженедельная, только генеральная или частичная) только высшего качества;
- Оплата установленной в контракте суммы, независимо от расходов;
- Профессиональное выполнение работ (включая мойку окон высотниками);
- Оптимальные цены;
- Экономию на закупке техники или моющих средств;
- Выезд уборщиков по Москве или области.
Наша компания предоставляет гарантию на свой сервис и самостоятельно контролирует процесс, поэтому клиентам не нужно проверять и отслеживать каждый шаг наших сотрудников. Это в конечном итоге экономит время и деньги, а также гарантированно предоставляет постоянно чистое и свежее помещение.