Что представляет собой клининговая служба?

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Каждое помещение нуждается в своевременной уборке, чтобы не превратиться в хаос и оставаться свежим и привлекательным. Клининг – это профессиональный сервис по чистке и мытью помещений разного типа. Компания, которая берет на себя обязательства, заключает договор и в четко установленные сроки производит услуги высшего качества.

Что могут убрать специалисты cleaning service?

Клининговые компании работают с:

Коммерческими организациями; Частными объектами (дома, квартиры, коттеджи); Учреждениями (школы, детские сады, поликлиники, больницы, научные институты); Торговыми объектами; Складскими и производственными площадями; Офисами.

Наша фирма занимается уборкой помещений и предоставляет квалифицированных сотрудников. Профессиональные уборщики могут сделать такие работы:

Мытье окон;

Генеральная уборка;

Регулярная очистка помещения и прилегающей территории;

Комплекс или частичные работы.

При этом используется профессиональная техника и моющие средства, которые справляются со всеми видами загрязнений. Нам не сложно вывести трудновыводимые пятна с ковров или обивки элитного дивана, а также убрать склад или офис после ремонта. Мы предоставляем все расходные материалы в пользование без дополнительной платы.

Чистка коммерческих, производственных и торговых объектов или складской недвижимости имеет свою специфику и сложность, поэтому доверить ее необходимо только специальным сервисам, которые точно смогут с ней справиться.

Выгода от пользования услугами клининг сервисов

Подписывая договор с нашей службой, вы получаете выгодное предложение, что намного удобнее содержания в штате постоянной офисной уборщицы, имеющей ограниченные возможности и способности.

Мы предлагаем сотрудничество, которое имеет такие преимущества:

Возможность проведения уборки по заданному плану и в определенном объеме (ежедневная, еженедельная, только генеральная или частичная) только высшего качества;

Оплата установленной в контракте суммы, независимо от расходов;

Профессиональное выполнение работ (включая мойку окон высотниками);

Оптимальные цены;

Экономию на закупке техники или моющих средств;

Выезд уборщиков по Москве или области.

Наша компания предоставляет гарантию на свой сервис и самостоятельно контролирует процесс, поэтому клиентам не нужно проверять и отслеживать каждый шаг наших сотрудников. Это в конечном итоге экономит время и деньги, а также гарантированно предоставляет постоянно чистое и свежее помещение.