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Астрономия

Астрономы сообщили, что Земля замедлит вращение и упадет в центр Солнца

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категория: Астрономия, КОСМОС

Астрофизики решили рассказать, что произойдет с нашей планетой через 5 миллиардов лет. Первым делом они отметили, что со временем небесное светило полностью выжжет водород, а после примется за гелий. В этот момент его активность значительно увеличится.

Специалисты добавляют, что давление в Солнце увеличится, и оно начнет расти в размерах. Поверхности звезды станет холоднее, и она приблизится к Земле на минимальное расстояние. Между двумя этими космическими объектами возникнет трение, из-за чего планета начнет вращаться медленнее.

Через 1-2 миллиарда лет после израсходования водорода Солнце станет красным гигантом – оно будет светить ярче, но при этом окажется холоднее. В конце же наше светило превратится в белого карлика, однако Земля этого уже не увидит, так как упадет в центр звезды.

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