Астрономы обнаружили инопланетный сигнал из соседней галактики

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Астрономы смогли расшифровать сигнал, идущий из Большого Магелланова облака, расположенного неподалеку от Млечного Пути. Специалистов сильно удивили эти импульсы, так как раньше они считали, что это звездное скопление примитивно по своему составу, так как содержит в себе простые звезды, не имеющие в себе тяжелых металлов.

Что касается обнаруженного сигнала, то он был послан сложными органическими молекулами, находящимися в облаке. Пока исследователи не могут сказать, как соединение, схожее с метилформиатом, смогло развиться в подобных условиях.

Уфологи тоже заинтересовались этим сигналом, предположив, что он исходил от НЛО. По их мнению, инопланетяне спрятались в данной галактике и пытаются шифровать свои передачи под обычный фон, чтобы сбить с толку людей.