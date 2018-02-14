Астрономы: Млечный Путь взорвался 12 млрд лет назад и воскрес

По словам исследователей космического пространства, наша галактика взорвалась около двенадцати миллиардов лет назад, а затем воскресла из мертвых.

Ученые отметили, что в этом нет ничего необычного, так как самые масштабные процессы во Вселенной, как правило, длятся очень долго из-за невероятных размеров объектов, в которых они происходят. В результате взрыв в центре Млечного Пути мог длиться миллионы лет. За это время в ней вполне могла зародиться новая жизнь.

Чтобы доказать свою теорию специалисты изучили схожие процессы, которые в настоящее время происходят в звездных скоплениях NGC 1068 и NGC 4486. В первой из них масштабный взрыв только зарождается, а потому он практически невидим для телескопов, а во второй уже произошел мощный выброс плазмы.