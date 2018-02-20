Астронавт попытался спрятать рукой НЛО рядом с МКС в прямом эфире

На видеохостинге YouTube был опубликован видеоролик, который взбудоражил общественность, так как он является прямым доказательством существования пришельцев и попыток NASA скрыть данную информацию от людей.

Дело в том, что во время недавней прямой трансляции с МКС одна из камер станции зафиксировала необычный объект, пролетевший неподалеку от Земли. Уфологи увидели, что он ярко светился, причем это свечение значительно усилилось, когда НЛО ускорился.

Астронавт тоже заметил данный объект и попытался тут же спрятать его рукой, но многие уже успели тщательно рассмотреть инопланетный корабль. Разумеется, специалисты в области уфологии тут же начали обвинять власти в том, что они пытаются скрыть сведения о существовании пришельцев.