Песков прокомментировал драку Шевченко и Сванидзе из-за Сталина

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков прокомментировал драку, произошедшую в прямом эфире радио «Комсомольская правда» между журналистами Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе.

У Дмитрия Пескова спросили, будут ли сделаны замечание журналистам, устроившим потасовку.

«Даже не знаю, будут ли замечания, но хочу заметить: а вы критикуете наш Минкульт за то, что они отменили прокатное удостоверение фильма про похороны Сталина. Раз уж такие мастодонты не могут справиться с эмоциями, обсуждая эту тему», — сообщил Песков.

Стоит напомнить, что Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в ходе обсуждения политики Иосифа Сталина.