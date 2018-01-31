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В ФОКУСЕ

Песков прокомментировал драку Шевченко и Сванидзе из-за Сталина

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категория: В ФОКУСЕ

Пресс-секретарь лидера России Дмитрий Песков прокомментировал драку, произошедшую в прямом эфире радио «Комсомольская правда» между журналистами Максимом Шевченко и Николаем Сванидзе.

У Дмитрия Пескова спросили, будут ли сделаны замечание журналистам, устроившим потасовку.

«Даже не знаю, будут ли замечания, но хочу заметить: а вы критикуете наш Минкульт за то, что они отменили прокатное удостоверение фильма про похороны Сталина. Раз уж такие мастодонты не могут справиться с эмоциями, обсуждая эту тему», — сообщил Песков.

Стоит напомнить, что Максим Шевченко и Николай Сванидзе подрались в прямом эфире радио «Комсомольская правда» в ходе обсуждения политики Иосифа Сталина.

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