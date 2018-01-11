NASA организовало виртуальный тур по центру Млечного Пути

Специалисты NASA опубликовали на интернет-портале агентства панорамное видео, в котором можно «прогуляться» по Млечному Пути. Пользователи могут в любой момент стать участниками уникального тура в центр нашей галактики, объемные снимки которой удалось получить с помощью множества земных телескопов.

По словам сотрудников «НАСА», в видеоролике демонстрируются симуляции различных галактических процессов, начавшихся более трех веков назад. На основе полученных данных ученые начали изучение движения огромных звезд и необычайно сильной гравитации, исходящей от гигантской черной дыры, находящейся в Млечном Пути.

Астрофизики также хотят выяснить, каким значением для центра галактики обладает звездное скопление Вольфа-Райе, к примеру, как оно влияет на черную дыру, имеющей массу четырех миллионов Солнц.