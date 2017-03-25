Поколение миллениалов рискует обанкротиться из-за любви к путешествиям

Все больше современных молодых людей отказываются копить деньги на приобретение жилья, а предпочитают путешествовать, даже если средства на поездки приходится одалживать. К такому выводу пришли специалисты австралийской компании Contiki, проводившие соответствующее исследование.

В интервью Daily Mail 21-летняя жительница Сиднея заявила: «Я думаю, нынешнее поколение понимает, что рынок жилья для нас сейчас практически недоступен, поэтому и предпочитаем путешествовать, так как это кажется более реалистичной задачей».

Исследование подтверждает, что путешествия для поколения миллениалов — это цель, которую молодые люди высоко ставят в своем списке приоритетов, они предпочитают накапливать опыт, а не материальные вещи и рассматривают путешествия, как возможность испытать новые ощущения и открыться навстречу будущим свершениям.

Согласно опросам, 33% молодежи в возрасте 18-21 года и 39% в возрасте 22-36 лет утверждают, что с легкостью могут взять деньги взаймы, чтобы отправиться в путешествие. По мнению экспертов, это может привести к тому, что впервые со времен Великой депрессии будущее поколение окажется в худшем экономическом положении, чем их родители, так как вступят во взрослую жизнь уже с приличной суммой долга.

Автор статьи: Сергей Оркуш