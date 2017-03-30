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КОСМОС

30 марта астронавты снова выйдут в открытый космос

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категория: КОСМОС

Члены экипажа МКС совершат в ближайшую неделю два выхода на внешнюю часть космической станции. Уже 30 марта, в 15.00 по московскому времени за пределы МКС выйдут астронавты NASA Роберт Кимброу и Пегги Уитсон.

В прошлый раз, 24 марта, в открытый космос вышли космонавты Роберт Кимброу и француз Тома Песке. Они отработали более шести часов, выполнив все намеченные задания.

По сообщению NASA, экипаж МКС продолжает готовит станцию к прибытию грузового космического корабля Cygnus, несмотря на то, что его запуск отложен на неопределенное время из-за поломок в системе ракеты-носителя.

В рамках этой миссии состоится еще один выход за пределы станции. Он планируется 6 апреля. Пегги Уитсон и Тома Песке проведут работы по подключению к сети герметичного стыковочного переходника. Это будет двухсотый выход космонавтов в отрытый космос за время эксплуатации космической станции.

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