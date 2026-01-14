Компания «Теплотехника», занимающая лидирующие позиции в сфере поставок отопительного и инженерного оборудования на протяжении пятнадцати лет, объявила о масштабном обновлении своего электронного ресурса. Модернизированный интернет-магазин tt46.ru теперь функционирует как универсальная виртуальная витрина, что позволяет значительно упростить процесс выбора и приобретения спецтехники и комплектующих. Платформа ориентирована как на частных покупателей, так и на крупные корпоративные структуры (сегмент B2B). На ней предлагаются удобные опции для заказа, включая самовывоз и адресную доставку.

Поставщик осуществляет полный цикл оснащения объектов любого назначения, включая частное малоэтажное строительство, многоквартирные комплексы и коммерческую недвижимость. В фокусе внимания компании — комплексные решения в области теплоснабжения, водоснабжения, сантехники и климатического контроля.

Расширенные возможности и проверенное временем качество

Представители компании подчеркивают, что ключевой целью редизайна онлайн-площадки стало достижение максимальной клиентоориентированности. Запуск обновленного ресурса – это стратегический шаг, направленный на повышение удобства для всех категорий заказчиков. Одновременно идет активная работа над укреплением партнерских отношений с розничными сетями. Им обеспечиваются наиболее выгодные условия для совместной работы.

Особую гордость в ассортименте компании составляют продукты под собственными зарегистрированными торговыми марками – РОСС и ADUADREAM. Эта продукция разработана с учетом специфических требований и стандартов российского рынка, она проходит многоуровневую систему контроля, что гарантирует ее исключительную надежность и долговечность.

Широкий ассортимент и профессиональная логистика

Каталог «Теплотехники» насчитывает свыше 15 000 товарных позиций. Благодаря эффективно организованной складской системе, включающей комплексы в Курске и Нижнем Новгороде, практически весь ассортимент постоянно поддерживается в наличии.

Мощная логистическая инфраструктура, состоящая из складских площадей общим объемом 12 000 квадратных метров и собственного автопарка из 25 специализированных транспортных единиц, позволяет компании обеспечивать полный контроль над циклом доставки. Это гарантирует не только оперативность, но и сохранность груза на всем пути следования до конечного получателя.

В каталоге, доступном на tt46.ru, представлены следующие группы товаров:

тепловое оборудование: газовые отопительные котлы и комплектующие;

горячее водоснабжение: устройства для нагрева воды;

инженерная арматура (запорная, регулирующая и контрольно-измерительная);

отопительные элементы: радиаторы, дымоходные системы и банные печи;

сантехнические изделия и системы подачи воды;

климатические установки.

«Теплотехника» делает своим клиентам выгодные ценовые предложения и строго соблюдает взятые на себя обязательства по срокам поставок. С 2010 года компания успешно реализовала проекты по оснащению свыше 100 000 объектов и сформировала базу из более чем 2000 постоянных заказчиков. На текущий момент компания активно работает в 25 субъектах Российской Федерации.

Два основных филиала, расположенные в Курске (Центральный ФО) и Нижнем Новгороде (Приволжский ФО), обеспечивают широкое географическое покрытие и высокую эффективность логистики. Помимо поставок высококачественного оборудования, клиенты могут рассчитывать на квалифицированную техническую и экспертную поддержку.