Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Делси Родригес в воскресенье резко высказалась в адрес США, заявив, что устала от давления со стороны Вашингтона. По её словам, страна должна сама решать свои внутренние вопросы — без внешних указаний.

Родригес сделала это заявление на встрече с представителями нефтяной отрасли в городе Пуэрто-ла-Крус. Выступление транслировалось по государственному телеканалу Venezolana de Televisión.

«Хватит уже приказов из Вашингтона о том, как нам жить и кого назначать, — сказала она. — Пусть венесуэльцы сами разбираются со своими конфликтами. Мы уже слишком дорого заплатили за вмешательство и экстремизм».

Заявление прозвучало почти через месяц после того, как Родригес заняла пост временного лидера страны — на фоне ареста Николаса Мадуро и его супруги Силии Флорес, которых в начале января задержали и вывезли в США. Тогда Вашингтон заявил, что поддерживает Родригес как переходную фигуру.

С тех пор она пытается удержать шаткий баланс: с одной стороны — не потерять поддержку внутри страны, с другой — не вступить в прямую конфронтацию с Белым домом. Однако давление со стороны США продолжается, в том числе по вопросам нефтедобычи и внешней политики.

Ранее Дональд Трамп заявлял, что США «возьмут Венесуэлу под контроль» после ареста Мадуро, хотя позже публично поддержал Родригес как временного руководителя страны. CNN направил запрос в Белый дом с просьбой прокомментировать её последние высказывания.

Давление и борьба за влияние

Отношения между Венесуэлой и США остаются напряжёнными уже более двух десятилетий. После свержения Мадуро Вашингтон пытается добиться стабильности в Каракасе, но на своих условиях.

Страна при этом остаётся глубоко расколотой. С одной стороны — сторонники Мадуро, с другой — левая оппозиция и так называемые «чависты без мадуризма»: люди, поддерживающие идеи Уго Чавеса, но считающие, что Мадуро их предал.

По данным CNN, сразу после январских ударов по Каракасу администрация Трампа передала Венесуэле список требований. Среди них — разрыв отношений с Китаем, Ираном, Россией и Кубой, а также приоритетное сотрудничество с американскими нефтяными компаниями.

Ожидалось и то, что новое руководство страны сосредоточится на восстановлении добычи нефти — ключевой отрасли венесуэльской экономики. Страна располагает крупнейшими в мире запасами сверхтяжёлой нефти, которую сложно перерабатывать, но которая хорошо подходит для американских НПЗ.

На этом фоне слова Родригес о «надоедливых приказах» выглядят не просто эмоциональной репликой, а сигналом: даже временное руководство Венесуэлы не готово полностью подчиняться внешнему диктату.