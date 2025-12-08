В эпоху, когда баллистические угрозы обретают контуры реальности, Германия сделала решительный шаг к стратегической автономии. Бундесвер официально принял на вооружение ЗРК AWS-G — Arrow Weapon System for Germany, — разработанный совместно с США на платформе израильской системы Arrow 3.

Это не просто приобретение: это архитектурный прорыв в европейской обороне, где каждый километр высоты теперь под надежным контролем, отмечают местные чиновники.

Первая батарея AWS-G развернута на базе Хольцдорф, в 120 километрах южнее Берлина, — ключевом узле логистики НАТО. Отсюда комплекс станет ядром расширяющейся сети, охватывающей северо-запад и юг страны, с перспективой единого противовоздушного купола над всей Федерацией.

Как подчеркивают в Люфтваффе, такая конфигурация обеспечит круглосуточную защиту не только Германии, но и ее союзников, превращая уязвимый транспортный коридор Европы в крепость.

Экзоатмосферный рубеж

В арсенале AWS-G — способность поражать цели за пределами атмосферы, на высотах свыше 100 километров, где традиционные системы пасуют. Комплекс интегрирует пункт управления, радары и пусковые установки для зенитных ракет Arrow 3, произведенных израильским концерном IAI.

Как верхний эшелон многоуровневой ПВО, он возвышается над Patriot и IRIS-T SLM, фокусируясь на дальнобойных баллистических угрозах с временем подлета в считанные минуты.

Противостояние теням

До прибытия AWS-G Германия оставалась беззащитной перед такими системами, как российская ракета “Орешник” — средне дальнобойный носитель, способный нанести удар по критической инфраструктуре.

“С Arrow 3 мы обретаем экзоатмосферное противодействие и устраняем критический пробел в обороне, — заявил генерал-лейтенант Хольгер Нойманн, инспектор Люфтваффе. — Теперь наша страна входит в элиту государств с полноценными возможностями ПРО”.

Эти слова эхом отзываются в заявлениях министра обороны Бориса Писториуса: новый щит не только предупреждает, но и нейтрализует риски, укрепляя роль Берлина в сердце континента.