Международная группа океанологов провела всестороннее изучение глубоководных экосистем Тихого океана в зоне Кларион-Клиппертон, расположенной между Мексикой и Гавайскими островами.

Это исследование фокусировалось на картировании биоразнообразия на глубинах свыше 4000 метров — в одной из последних неисследованных территорий океанического дна. В результате ученые идентифицировали сотни ранее неизвестных видов, проливая свет на скрытые механизмы жизни в экстремальных условиях.

В абсолютной темноте и при остром недостатке органических веществ экспедиция продолжалась 160 дней, во время которых специалисты собирали пробы бентосных организмов. Скорость накопления донных осадков здесь минимальна — всего около 0,001 миллиметра в год. Для контекста: в прибрежных мелководных зонах один образец может содержать до 20 000 микроорганизмов, в то время как на таких глубинах их количество редко превышает 200.

Ключевые Находки и Классификация

Анализ 4350 особей размером более 0,3 миллиметра позволил классифицировать 788 видов, включая полихет, ракообразных и моллюсков.

Особый интерес представляет новый вид одиночного коралла, Deltocyathus zoemetallicus, который фиксируется на полиметаллических конкрециях — минеральных образованиях, богатых ценными металлами.

Ученые отмечают, что глубоководные сообщества в этой зоне подвержены естественным изменениям, во многом обусловленным колебаниями притока органического вещества с поверхности океана. Эти данные служат фундаментальной базой для экологических экспертиз в зоне Кларион-Клиппертон, где запланирована разработка месторождений полиметаллических конкреций, требующая тщательного баланса между промышленностью и сохранением биоразнообразия.