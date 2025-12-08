Минувшей ночью, в окружении близких, оборвалась жизнь Глена Де Бука — столпа бельгийского футбола, чья карьера сияла триумфами на полях Европы. На 55-м году, в возрасте 54 лет, легендарный защитник и тренер пал жертвой тяжелого кровоизлияния в мозг.

Новость, подтвержденная его семьей и клубом “Кортрейк”, где он недавно работал, потрясла футбольный мир, напомнив о хрупкости даже самых несокрушимых фигур.

Трагедия в деталях

Пятничный вечер стал роковым: дома в Антверпене Де Бук внезапно потерял сознание. Срочная госпитализация не спасла — кома поглотила его, и в ночь с воскресенья на понедельник сердце остановилось. Диагноз — массивное церебральное кровоизлияние — эхом отозвался в недавних утратах семьи: всего год назад ушел отец, а мать скончалась от инсульта на его похоронах.

Триумфы в фиолетовом

Карьера игрока Де Бука — это летопись стойкости и побед. В “Андерлехте”, где он стал капитаном и символом обороны, трофейный урожай впечатляет: трижды чемпион Бельгии, дважды обладатель Суперкубка.

С 1995 по 2005 год он отстоял “Парк Олимпийк” с неукротимым духом, превращая оборону в искусство. Завершив выступления в 2005-м, Де Бук не ушел в тень — он взял руль тренера, где его визионерский подход расцвел в “Серкле Брюгге”. Там, в сезоне 2009/2010, команда прорвалась в финал Кубка Бельгии, отметив эпоху европейских перспектив и четвертого места в лиге.

Наследие в красно-желтом

За национальный флаг Де Бук вышел 36 раз, оставив один точный удар — символ редкой, но ценной точности.

Два мундиаля стали вершинами: в 1998-м он укрепил тылы, а на ЧМ-2002 в Корее и Японии вышел в старте против России. Тот групповой триллер — 3:2 в пользу бельгийцев — стал его ярчайшим актом, где Де Бук, как скала, выдержал натиск.

Путь до 1/8 финала завершился поражением от бразильских фаворитов (0:2), но вклад в “красных дьяволов” вошел в историю как пример несгибаемости. Сегодня, в трауре, бельгийский футбол чтит Де Бука не только как чемпиона, но как вечный страж, чей свет не угаснет на зеленых полях.