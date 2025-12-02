Грыжа белой линии живота звучит страшно. На деле это отверстие в сухожильной пластинке по центру живота, через которое под кожу выпячивается жир или часть органов. У кого-то это только косметический дефект, у кого-то боль, риск ущемления и экстренной операции. В СМ-Клиника https://www.smdoctor.ru/child-surgery/obshchaya-khirurgiya/operatsii-pri-gryzhe-beloy-linii-zhivota/ на такие проблемы смотрят как на задачу, которую можно решить по шагам: понять причину, подобрать вид операции, спокойно провести подготовку и восстановление.

Что такое грыжа белой линии живота

Белая линия живота — это вертикальная полоска по центру живота от грудины до лобка. Там соединяются сухожилия мышц. В норме линия плотная и ровная.

Когда в этой зоне появляются «дырочки» в тканях, через них выталкивается предлежащий жир, а потом и петли кишечника или сальник. Так формируется грыжа.

Чаще всего выпячивание видно по центру живота, над пупком или между пупком и грудиной. Размер бывает разный: от небольшой «шишки», которая появляется при напряжении, до крупного выпуклого образования.

Почему грыжа появляется

Все дело в том, что ткани белой линии становятся слабее. Это бывает при лишнем весе, частых запорах, тяжелой физической нагрузке, резком подъеме тяжестей, выраженном кашле. Также влияют наследственная слабость соединительной ткани, беременность и роды, резкое похудение, травмы живота и старые послеоперационные рубцы по средней линии.

Когда нужна операция

Грыжа сама не исчезает. Напротив, отверстие со временем увеличивается, содержимое выпячивания растет, риск осложнений поднимается.

Операция обычно нужна, если:

появляется боль при нагрузке, кашле, наклоне,

грыжа увеличивается,

не красиво выглядит живот и это мешает человеку,

выпячивание перестает вправляться назад,

появляются признаки ущемления.

Признаки опасного ущемления: резкая боль в области грыжи, плотная «шишка», которая не заходит обратно, тошнота, иногда рвота, вздутие, ухудшение самочувствия. Такая ситуация уже не ждет. В этом случае нужна срочная госпитализация и экстренная операция.

Какие виды операций используют

Суть любой операции одна: вернуть содержимое грыжи внутрь и закрыть «дырку» в белой линии.

Есть два основных подхода.

Первый — открытая операция через разрез. Хирург делает разрез над грыжей, аккуратно выделяет грыжевой мешок, возвращает органы в брюшную полость, укрепляет дефект. Иногда использует только собственные ткани, иногда ставит специальную сетчатую «заплату».

Второй подход — лапароскопическая операция. В животе делают несколько небольших проколов. Через них вводят камеру и инструменты. Хирург работает внутри под контролем изображения на экране. Дефект закрывают сеткой изнутри.

Выбор метода зависит от размера грыжи, веса человека, наличия других заболеваний, предыдущих операций на животе. У детей чаще используют открытые методы с укреплением собственными тканями. У взрослых все чаще ставят сетчатый имплант, который распределяет нагрузку и снижает риск повторной грыжи.

Как проходит подготовка к операции

Перед операцией человек проходит обследование. Обычно нужны общий анализ крови и мочи, биохимия крови, коагулограмма, ЭКГ, флюорография или рентген грудной клетки. Также врач просит заключения терапевта, кардиолога или других специалистов, если есть хронические болезни.

Если человек принимает препараты, которые разжижают кровь, врач заранее обсуждает, когда и как их отменить или заменить. При выраженном ожирении врач может рекомендовать снижение веса хотя бы на несколько килограммов. Это разгружает шов и помогает лучше зажить тканям.

Как проходит сама операция

При открытой пластике делают разрез по средней линии, чаще всего по кожной складке, чтобы шов был менее заметным. Хирург открывает грыжевой мешок, осматривает содержимое, возвращает его внутрь, ушивает дефект. Если нужно, фиксирует сетчатый имплант. После этого послойно ушивает ткани.

При лапароскопическом варианте в брюшную полость подают газ. Живот чуть «надувается», чтобы создать пространство. Через проколы вводят камеру, находят дефект, устанавливают сетку, закрепляют ее специальными креплениями. Проколы ушивают.

Наркоз чаще всего общий. Для детей это стандарт. Для взрослых иногда используют спинномозговую анестезию, но чаще тоже общий наркоз.

Какие ограничения по нагрузке

Точные сроки зависят от объема операции и особенностей человека. В среднем:

в первые 2 недели подъем только легких вещей,

в течение 1–2 месяцев запрет на тяжелый труд, активный спорт, резкие наклоны и качание пресса,

после 2–3 месяцев обычно разрешают постепенное возвращение к полноценным нагрузкам.

Раньше врач может рекомендовать дыхательную гимнастику, спокойные прогулки, упражнения на ноги и плечевой пояс без участия пресса.

Какие осложнения бывают

Осложнения встречаются нечасто, однако о них лучше знать заранее.

Ранние осложнения: гематома, серома (скопление жидкости), воспаление шва, расхождение краев раны, проблемы с заживлением у людей с сахарным диабетом или плохим кровоснабжением тканей.

Поздние осложнения: повторное формирование грыжи, хроническая боль в области шва, ощущение дискомфорта в зоне сетки.

Итоги

Операция при грыже белой линии живота — это не только про красивый живот без выпуклости. Поэтому при появлении выпячивания по средней линии живота, боли или дискомфорта лучше не затягивать, а прийти на консультацию. Тогда решение о лечении будет осознанным, а прогноз по здоровью более благоприятным.