В эпоху, когда Telegram стал синонимом цифровой свободы, а WeChat — целой экосистемой в кармане, российско-китайский проект «Молния» обещает не просто конкурировать, а перевернуть правила игры.

Релиз суперприложения запланирован на начало 2026 года, и за кулисами уже кипит работа: от защищённых серверов в Новосибирске до маркетплейса для трансграничной торговли. Но кто стоит за этим амбициозным стартапом, и почему эксперты шепчутся о «Telegram Killer»? Разбираемся по порядку.

Кто стоит за «Молнией»?

Всё началось с регистрации ООО «Молния» в октябре 2025 года (03.10.2025, согласно записям в реестрах). Единственным учредителем и генеральным директором стал Михаил Юрьевич Толпышкин — исполнительный директор «Ред Софт», компании с 20-летней историей в разработке отечественного ПО. Это не случайный игрок: «Ред Софт» — авторы РЕД ОС и мобильной РЕД ОС М, систем, сертифицированных для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ). Именно на базе этих наработок строится ядро «Молнии»: сквозное шифрование по ГОСТ-2021, отказоустойчивая архитектура и полная локализация данных в России.

Партнёром выступает китайская Passion — производитель электроники, основанный в 2022 году. Вместе они создали совместное предприятие «Ред Интернэшнл», которое уже локализует производство устройств под РЕД ОС М. Толпышкин в недавнем комментарии для ТАСС подчеркнул:

«Россия и Китай нуждаются в цифровой инфраструктуре, объединяющей людей, сервисы и бизнес».

Ожидается, что аудитория «Молнии» достигнет 15 миллионов пользователей в первые полтора года — в основном за счёт русскоязычных и китайскоязычных сообществ.

От корпоративной защиты к массовому суперприложению: эволюция технологий

«Молния» — это не просто мессенджер для чатов и каналов. Это полноценная платформа: коммуникации, короткие видео, трансляции, встроенные платежи и маркетплейс для бизнеса.

Ключевой фишкой станет интеграция с китайскими платёжками вроде Alipay, что упростит трансграничные сделки. А это мы ещё ничего не сказали про скорость, которой нас обещают впечатлить.

«Мы берём опыт РЕД ОС М, где задержка в 300 мс — это уже катастрофа, и масштабируем его на миллионы пользователей», — объясняет Толпышкин.

Технически «Молния» полностью независима: отказ от зарубежных CDN, собственные серверы в Москве и Новосибирске. Это не только ускоряет доставку (до 180 Мбит/с в пике), но и гарантирует соблюдение российского законодательства о данных. Шифрование по ГОСТу в секретных чатах и групповых звонках — стандарт, который раньше был уделом госкорпораций.

Ставка на турпоток и бизнес: почему Китай — ключ к успеху

Главный козырь «Молнии» — фокус на российско-китайском векторе. Между странами — 10 миллионов туристов ежегодно, миллиарды в трансграничной торговле и растущий поток студентов.

Приложение запустится с двуязычным интерфейсом (русский и упрощённый китайский), встроенным переводчиком и инструментами для бизнеса: от записи на экскурсии до оптовых закупок.

Что думают китайцы? Пока официальных опросов нет, но в соцсетях Passion намекают на «высокий потенциал партнёрства». Эксперты из Шанхая, комментируя анонс, отмечают:

«Это как WeChat, но с акцентом на евразийский рынок — удобно для туристов и экспортёров».

В России реакция схожая: Telegram-каналы бурлят обсуждениями, а аналитики прогнозируют переток 20–30% аудитории от Дурова.

«Telegram Killer»? Реалистично ли это в 2026–2027 годах

Telegram — гений Павла Дурова, но с российскими реалиями он борется через VPN и лимиты. «Молния» предлагает альтернативу: без блокировок, с государственной поддержкой и экосистемой, где можно не только болтать, но и зарабатывать. Каналы без ограничений — это бомба для современных инфлюенсеров. Плюс скорость, от которой отвыкли даже премиум-пользователи Telegram.

Конечно, вызовов хватит: нужно набрать критическую массу, убедить в приватности и не стать «государственным инструментом». Но если хотя бы половина обещаний сбудется — 2026 год станет годом миграции. Как пишут на неофициальном портале molnija.info в статье «Почему «Молния» может стать настоящим «Telegram Killer», это не фантазия, а расчёт на реальные боли пользователей.

Релиз «Молнии» назначен на начало 2026-го. Следите за обновлениями: первый бета-тест ожидается в январе. А пока вопрос на миллион: пересядете ли вы из Telegram в «Молнию»?

По материалам официального сайта molniya.app, ТАСС и независимого ресурса molnija.info.