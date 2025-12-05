Многих интересует, можно ли пользоваться деньгами банка и не платить проценты. Когда люди оформляют займы, они хотят вернуть только ту сумму, которую взяли.

Закон позволяет свести переплату к минимуму, но нужно знать условия договора и действовать быстро.

Льготный период

Единственный реальный способ не платить проценты — оформить кредитку и использовать грейс-период. Банки предлагают 30, 50, а иногда и 100 дней, в течение которых можно не платить проценты. Если заемщик возвращает всю потраченную сумму в этот срок, доплат не будет.

При малейшей просрочке финансовые организации начисляют проценты за весь срок.

Как не нарушить беспроцентный период

Банк отменяет грейс-период из-за трех распространенных ошибок:

Снятие наличных и переводы. На эти операции льготный период распространяется редко. Обычно банк сразу начисляет проценты либо берет высокую комиссию.

Пропуск минимального платежа. В этом случае будут начислены проценты на всю сумму долга.

Неверный подсчет срока. Уточните в банке, когда начинается отсчет: с даты первой покупки, с начала месяца или с даты выписки. Ошибка даже в один день может очень дорого стоить.

Период охлаждения

В случае с потребительском займом закон дает право заемщику передумать в течение 14 календарных дней с момента получения денег. Банк не возьмет за это штрафов, а клиент заплатит проценты только за фактические дни пользования деньгами.

Например, вы взяли 100 000 рублей 1 июня, а 3 июня вернули. Проценты заплатите только за два дня.

Досрочное погашение

Банк начисляет плату на остаток долга каждый день. Чем быстрее заемщик гасит основную сумму, тем меньше заплатит.

По закону вы вправе досрочно вернуть сумму займа, заранее уведомив кредитора, чаще за 30 дней.

Запросите у финансовой организации точную сумму долга на желаемую дату погашения — она растет каждый день из-за начисления процентов.

Подайте заявление и внесите деньги. После погашения запросите справку об отсутствии задолженности — это гарантия, что долг полностью закрыт и к вам нет претензий.

Специальные акции

Их предлагают новым клиентам микрофинансовые организации. Условие простое: взять небольшую сумму на короткий срок (например, 10 000 рублей на 10 дней). Если вернуть долг вовремя, организация не начислит проценты.

МФО использует эти акции в качестве рекламного трюка, чтобы привлечь клиента и получить его данные. Они рассчитывают, что так заемщик вернется и возьмет более крупный микрозайм.

Если просрочить платеж хоть на один день, условия будут нарушены. Организация пересчитает весь долг под огромный ежедневный процент (например, 0,8% в день) за весь срок.

Учтите: чтобы успеть погасить долг в короткий беспроцентный срок, нужна дисциплина.