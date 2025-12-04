Каждый из нас ежедневно получает десятки уведомлений на смартфон. Это может быть код подтверждения от банка, статус заказа из пиццерии или напоминание о визите в клинику. Мы редко задумываемся, как именно эти сообщения попадают к нам за доли секунды. За привычным удобством стоит сложная технологическая инфраструктура, которую выстраивают специализированные провайдеры. Одним из ключевых игроков на этом поле выступает компания edna, обеспечивающая надежный диалог между крупными брендами и их клиентами.

Технологии коммуникации давно вышли за рамки простых SMS. Сегодня это сложная система шлюзов и платформ, где важна скорость, безопасность и удобство конечного пользователя. Когда вы пишете в поддержку интернет-магазина через мессенджер и получаете мгновенный ответ, скорее всего, этот процесс организован через решения технологического партнера, который объединяет разрозненные каналы в единое окно.

Опыт и масштабы цифрового оператора

Компания edna работает на рынке цифровых коммуникаций с 2005 года. Раньше этот игрок был известен под брендом MFMSolutions, но после ребрендинга в 2020 году курс был взят на создание экосистемы. Это не просто сервис рассылок, а масштабный агрегатор, который ежемесячно доставляет более 4,5 миллиардов сообщений. Цифры говорят сами за себя: решениями пользуются свыше 2500 корпоративных клиентов, среди которых «Юникредит банк», «Додо Пицца», World Class и многие другие лидеры рынка.

Суть работы edna заключается в создании бесшовной среды для общения. Для обычного человека это означает, что бренд становится доступным там, где удобно именно клиенту. Компания разрабатывает продукты, которые внесены в реестр отечественного ПО Минцифры России, что гарантирует надежность и соответствие законодательству. Это критически важно, когда речь идет о передаче чувствительных данных, например, в банковском секторе или медицине.

Более 100 миллионов человек каждый месяц взаимодействуют с бизнесом через платформы, настроенные специалистами edna. Это огромный поток информации, требующий безупречной технической базы.

Почему бизнес выбирает официальные каналы WhatsApp

Особое место в портфеле услуг занимает подключение официальных каналов мессенджеров. Самым востребованным инструментом здесь выступает Whatsapp* Business API (waba). Это профессиональное решение, которое кардинально отличается от обычного приложения в телефоне менеджера. Использование WABA через партнера вроде edna открывает перед компаниями возможности, недоступные в “серых” схемах интеграции:

официальная верификация аккаунта и получение зеленой галочки, которая подтверждает подлинность бренда и повышает доверие;

использование интерактивных кнопок для быстрых ответов или перехода по ссылкам, что упрощает путь клиента;

отправка сервисных уведомлений и массовых рассылок без риска блокировки номера со стороны мессенджера;

подключение нескольких операторов к одному номеру для одновременной обработки большого потока заявок.

Такой подход меняет культуру потребления. Клиенту больше не нужно “висеть на линии”, слушая музыку в ожидании оператора. Все вопросы решаются в привычном чате, где сохраняется история переписки.

Интеграция и реальная польза для пользователя

Внедрение Whatsapp Business API и других цифровых каналов через edna позволяет компаниям автоматизировать рутину. Для этого провайдер предлагает готовые модули интеграции с популярными CRM-системами, такими как Битрикс24 или платформы вроде Jivo. Это исключает человеческий фактор: сообщение о готовности заказа уходит автоматически в момент изменения статуса в системе, а не когда менеджер вспомнит об этом.

Польза таких решений заметна в самых разных сферах. В ритейле это помогает реактивировать клиентов, которые бросили корзину, мягко напомнив им о забытых товарах. В сфере HR автоматизация через мессенджеры ускоряет наим сотрудников, позволяя ботам проводить первичное анкетирование. Службы поддержки получают возможность обрабатывать обращения быстрее, используя шаблоны и чат-ботов для типовых вопросов.

Главная цель edna — помогать компаниям развивать бизнес через качественный клиентский опыт. Когда коммуникация становится прозрачной и быстрой, выигрывают обе стороны. Бренд получает лояльного покупателя и рост конверсии, а человек экономит свое время и нервы, получая сервис в удобном формате. В мире, где технологии меняются с головокружительной скоростью, наличие надежного партнера по коммуникациям становится фундаментом успеха.