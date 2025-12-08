В контексте эскалации на восточном фланге Европы российский военный аналитик, заслуженный летчик генерал-майор Владимир Попов, дал трезвую оценку мобилизационному потенциалу Киева.

По его расчетам, Украина располагает возможностью призвать в Вооруженные силы до 500 тысяч человек, обеспечивая тем самым продолжение активных операций. Эта цифра, озвученная в беседе с NEWS.ru, подчеркивает глубину демографического и организационного резерва, способного поддерживать боеспособность на передовой.

Генерал Попов уверен: в ближайшие месяцы не предвидится заметного ослабления украинских позиций у линии соприкосновения.

“Это очень много”, — лаконично отметил он, имея в виду масштабный приток сил, который позволит Киеву перераспределить ресурсы без критических потерь.

Такая динамика опровергает спекуляции о коллапсе: напротив, она сигнализирует о системном подходе к пополнению, где каждый мобилизованный становится звеном в цепи устойчивости.

Рассчитывать на срыв украинской мобилизационной машины преждевременно и нереалистично, подчеркивает эксперт.

“Мы не будем ожидать провала в этих вопросах”, — заявил Попов, акцентируя на дисциплине и административной эффективности.

Этот вывод основан на мониторинге текущих тенденций, где Киев последовательно наращивает оборонительный потенциал, минимизируя риски дефицита личного состава.

Фон для таких прогнозов задает недавнее выступление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского, который прямо призвал к радикальному укреплению обороны через ускоренную мобилизацию. Эти слова, произнесенные на фоне стратегических вызовов, находят отклик в действиях: Украина активизирует все рычаги, от административного давления до международной поддержки, чтобы не допустить разрыва в цепочке командования. В итоге, по оценке Попова, фронт останется под надежным заслоном, а конфликт — в фазе затяжного противостояния.