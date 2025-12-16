Федеральная антимонопольная служба предупредила о возможных рисках роста цен на продукты питания в России в случае принятия новых правил торговли, которые разрабатываются Минпромторгом. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на позицию ведомства.

Суть инициативы заключается в том, что розничным сетям предлагается предоставить право самостоятельно определять уровень цен на товары по аналогии с маркетплейсами. В Минпромторге считают, что такой подход позволит выровнять условия конкуренции между онлайн-платформами и традиционной торговлей и создать более справедливую модель работы для всех участников рынка.

В ФАС с подобной логикой не согласны. В службе сообщили, что официально уведомили Минпромторг о том, что не поддерживают и не согласовывают предлагаемые изменения. По мнению антимонопольного ведомства, пересмотр действующих правил приведет к дополнительным издержкам для бизнеса, которые в дальнейшем будут переложены на покупателей через рост цен.

В ФАС подчеркнули, что действующий закон о торговле остается актуальным и не нуждается в доработке. В отзыве на инициативу Минпромторга отмечается, что ключевые положения закона позволяют сдерживать немонетарные издержки поставщиков, которые в противном случае напрямую транслируются в стоимость продовольственных товаров для конечного потребителя.

На фоне обсуждения новых правил ранее о возможном подорожании товаров предупреждал и эксперт по финансам Дмитрий Трепольский. Он заявил, что в первом квартале 2026 года в России может произойти резкий рост цен, поскольку бизнес начнет заранее учитывать в стоимости товаров и услуг повышение налога на добавленную стоимость с 20% до 22%. По его оценке, несмотря на формальное увеличение ставки на два процентных пункта, фактическое удорожание может достигнуть порядка 4%.