Советует профессор Продеус

Приближается зима — а вместе с ней очередной эпидемический сезон. Причём грипп в этом году решил поторопиться: число заболевших растёт уже с середины осени. По данным Роспотребнадзора, еженедельное количество выявленных случаев гриппа по сравнению с началом октября увеличилось более чем в шесть раз. В ближайшее время, как и в последние годы, «подтянутся» и другие ОРВИ — специалисты ожидают быстрый рост заболеваемости со второй половины ноября.

Как противостоять вирусной угрозе? Главный детский аллерголог-иммунолог Минздрава Московской области, доктор медицинских наук Андрей Продеус выделяет три основных направления профилактики и защиты.

Самый надёжный способ

Самым эффективным и надёжным методом профилактики гриппа остаётся вакцинация. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подчёркивает: прививка снижает риск заболевания гриппом почти в 150 раз. При этом у тех, кто всё же заражается, болезнь, как правило, протекает легче, а вероятность осложнений заметно ниже.

Профессор Продеус отмечает, что оптимально делать прививку заранее, до основной фазы эпидемического сезона, чтобы у иммунитета было время адаптироваться и выработать защитные антитела.

Самый универсальный способ

Особенность последних эпидсезонов — одновременная циркуляция нескольких вирусов: гриппа, других ОРВИ, коронавирусной инфекции. Противогриппозная вакцина защищает только от гриппа и не действует на другие возбудители. В этих условиях важную роль играют противовирусные препараты широкого спектра действия, которые эффективны не только против вирусов гриппа A и B, но также аденовирусов, ротавирусов, риновирусов и ряда других респираторных инфекций.

Андрей Продеус рекомендует использовать для лечения и профилактики противовирусные средства прямого действия, которые препятствуют проникновению вирусов в клетку и их размножению. Такой подход позволяет сократить длительность болезни, уменьшить выраженность симптомов и снизить риск осложнений.

По информации riamo.ru, проведённый зарубежными специалистами метаанализ 73 клинических исследований противовирусных препаратов, включённых в рекомендательный список ВОЗ по лечению гриппа, показал, что наилучшие результаты по сокращению длительности проявления симптомов и самый высокий профиль безопасности продемонстрировал умифеновир, известный в России под торговой маркой «Арбидол». Профессор Продеус отмечает хорошую переносимость умифеновира и возможность его применения у наиболее уязвимых категорий пациентов — пожилых людей и детей. В 2025 году Арбидол впервые был включён Минздравом России в официальный список рекомендованных препаратов от гриппа для детей.

Самый простой способ

Существенно снизить риск заражения можно не только с помощью вакцин и лекарств, но и за счёт соблюдения простых профилактических мер. Андрей Продеус выделяет несколько ключевых правил:

Социальная дистанция. От кашляющих, чихающих и сморкающихся людей следует держаться на расстоянии не менее 70 см;

От кашляющих, чихающих и сморкающихся людей следует держаться на расстоянии не менее 70 см; Гигиена рук и поверхностей. Регулярное и тщательное мытьё рук (4–6 раз в день), дезинфицирование гаджетов (особенно смартфонов, которые подносятся к лицу), детских игрушек, дверных ручек и других часто трогаемых поверхностей;

Регулярное и тщательное мытьё рук (4–6 раз в день), дезинфицирование гаджетов (особенно смартфонов, которые подносятся к лицу), детских игрушек, дверных ручек и других часто трогаемых поверхностей; Свежий воздух. Регулярное проветривание помещений;

Регулярное проветривание помещений; Поддержка иммунитета. Полноценный сон и здоровое питание помогают организму эффективнее противостоять инфекциям.

Строгое следование этим несложным рекомендациям в сочетании с вакцинацией и грамотной противовирусной терапией даёт все шансы встретить Новый год не в постели с градусником, а за праздничным столом.