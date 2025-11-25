Долгое время формирование пула журналистов и площадок оставалось одной из самых трудоемких задач в PR-индустрии. Специалисты годами жили в бесконечных Excel-таблицах, вручную актуализировали контакты и тратили часы на поиск релевантных изданий для посева новостей. Этот архаичный подход окончательно уходит в прошлое благодаря обновлению системы СКАН-Интерфакс.

Компания запустила революционный функционал «Медиалисты», который полностью перестраивает логику работы с медиаполем. Теперь процесс оценки активности, мониторинга конкурентного окружения и планирования коммуникационных кампаний объединен в режиме «одного окна». Инструмент превращает хаотичный набор данных в стройную стратегию, опирающуюся на цифры, а не на интуицию.

Интеллектуальный подбор и алгоритмы

Главная ценность нового инструментария кроется в отказе от ручного перебора вариантов. Встроенный искусственный интеллект берет на себя рутину, анализируя содержание ваших пресс-релизов или готовых статей. Алгоритмы самостоятельно отделяют качественные PR-публикации от случайного информационного шума, предлагая только те площадки, которые принесут реальный результат.

Система «Медиалисты» работает как умный ассистент, подсвечивая неочевидные возможности для размещения:

автоматическая генерация списка СМИ на основе тематики текста или целей по улучшению индексов;

выявление недооцененных каналов коммуникации через функцию «Попробуйте коллаборацию»;

ранжирование источников по охватам, цитируемости и региональному влиянию.

Такой подход экономит колоссальное количество времени команды. Вместо долгих поисков подходящего издания специалист получает готовые рекомендации, основанные на фактических метриках эффективности, что позволяет сфокусироваться на качестве контента, а не на технической части рассылки.

Стратегический анализ конкурентов

Эффективный PR невозможен в вакууме, поэтому функционал «Медиалисты» от СКАН-Интерфакс предоставляет мощные инструменты для внешней разведки. Вы можете мгновенно получить срез по медиаактивности других игроков рынка, увидев, с какими журналистами и телеграм-каналами они сотрудничают. Это дает возможность перехватывать повестку и занимать свободные ниши раньше оппонентов.

Глубокая аналитика позволяет работать с репутацией на опережение и корректировать курс в реальном времени:

отслеживание источников, генерирующих негатив о бренде или персонах, для оперативной реакции;

поиск локальных СМИ для выхода бизнеса в новые регионы или смежные отрасли;

сохранение прозрачной истории активности конкурентов для сравнительного анализа.

Работа с данными превращается в управляемый процесс. Вы видите не просто список названий, а живую карту медиаландшафта, где подсвечены точки роста и зоны риска. Это позволяет выстраивать коммуникацию, опираясь на объективные показатели охвата и влияния конкретных площадок на вашу целевую аудиторию.

Безопасность данных и командная работа

Критическая проблема многих пресс-служб — потеря наработанных контактов при смене менеджера. Новый функционал решает эту задачу за счет централизованного хранения всех баз внутри корпоративного аккаунта. История взаимодействий, созданные подборки и персональные заметки остаются в системе навсегда, обеспечивая бесшовную передачу дел и сохранение институциональной памяти компании.

Интеграция с основной системой СКАН делает работу беспрерывной. Списки, созданные в новом разделе, можно тут же использовать для настройки мониторинга или углубленного анализа упоминаний. Пользователи получают доступ к регулярно обновляемой экспертной базе медиа, а гибкий контекстный поиск позволяет находить нужные источники не только по своим запросам, но и по всей библиотеке данных.

Особое преимущество заключается в отсутствии искусственных барьеров. Функционал доступен на всех тарифах без лимитов по количеству запросов. Это открывает доступ к профессиональной медиааналитике как для крупных корпораций, так и для среднего бизнеса, позволяя командам любого размера управлять репутацией на основе твердых данных.