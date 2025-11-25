Побывать в Австралии хотят не только те, кто грезит увидеть кенгуру и Сиднейскую оперу. Учёба, встречи с родственниками, участие в конференциях, переезд к партнёру – причин множество. Но Австралия не из тех стран, где визовые вопросы решаются быстро и просто.

Здесь действует строгая и необычная система оформления, совсем не похожая на привычный Шенген. Поэтому лучше заранее разобраться, как получить австралийскую визу, чтобы не растеряться на этапе подачи и не удивляться, почему её не ставят в паспорт, а ближайшее консульство – вовсе не в России.

С чего начать оформление

Первое, что нужно сделать, – чётко определить цель поездки. Это основа всего процесса: именно от неё зависит, какой тип визы подойдёт, какие документы потребуются и придётся ли проходить медицинское обследование. Для одних актуальна туристическая виза, для других – деловая, студенческая, гостевая или продлённая уже внутри страны.

Например, туристические визы могут быть выданы на 3, 6 или 12 месяцев и позволяют не только оставаться в стране, но и свободно пересекать границу в течение срока действия. Тем, кто планирует поездку к родственникам, подходит спонсорский вариант, а абитуриенты и учащиеся оформляют визу для учёбы. Подобрать подходящий тип визы можно самостоятельно, но при малейших сомнениях лучше проконсультироваться с теми, кто в теме.

Как подать документы и почему визы теперь в Белграде

Оформление австралийской визы давно перешло в онлайн. Никто уже не требует приезжать в посольство, да и вклеивать в паспорт ничего не будут. Всё происходит через личный кабинет на сайте Департамента внутренних дел Австралии. Там же заполняется анкета, прикрепляются документы и отслеживается статус. Россияне отправляют запросы, которые обрабатываются визовым центром в Белграде. Туда ничего отправлять по почте не надо – всё онлайн (кроме биометрии). Её сдают в одном из аккредитованных центров: в Москве, Питере, Екатеринбурге, Ростове и других крупных городах. Через пару дней после подачи заявки приходит приглашение. С ним и идут на сдачу отпечатков и фото.

Среднее время рассмотрения – от двух до четырёх недель. Но лучше закладывать с запасом: шесть недель до вылета – оптимальный срок. Иногда нужно проходить медицинское обследование. Например, если заявитель старше 75 лет, едет на срок больше трёх месяцев или планирует медицинскую поездку. В этом случае в личном кабинете появляется отметка о необходимости пройти осмотр, а на почту приходит индивидуальный HAP ID. С этим кодом записываются в аккредитованную клинику. Самый стандартный набор – рентген лёгких, анализы на ВИЧ и гепатиты. Результаты загружаются в личный кабинет.

Какие документы нужно собрать и что важно не упустить

В базовый набор документов входят анкета, скан действующего загранпаспорта (а при наличии – и старых), внутренний паспорт, фотография в нужном формате, справка с работы, подтверждение доходов, финансовые гарантии и подробный маршрут поездки. Если у заявителя есть семья, дети или собственность, то такие документы тоже стоит приложить. Они служат доказательством того, что человек не планирует оставаться в Австралии. Студентам потребуется справка из учебного заведения, а при поездке к родственникам – приглашение и бумаги, подтверждающие родственные связи.

Все документы должны быть переведены на английский, без ошибок, особенно в именах и адресах. Именно на этом этапе чаще всего появляются досадные ошибки. Ещё один важный момент – биометрия. После подачи заявления приходит приглашение на сдачу отпечатков и фото. И затягивать с этим не стоит, т.к. задержка может повлиять на срок рассмотрения заявки. Что касается медицинской страховки, она не обязательна для туристов, но всё же лучше оформить её заранее (на случай непредвиденных ситуаций).

Что с ценой и насколько она зависит от цели поездки

Стоимость визы зависит от её типа. Туристическая обойдётся в 190 австралийских долларов плюс комиссия. Студенческая – в разы дороже, до 1600 AUD. Рабочие визы начинаются от 415 AUD. Плюс сдача биометрии (около 1500 рублей) и медицинское обследование, если потребуется (от 20 тысяч).

Сумма получается немаленькая, особенно если учитывать перевод документов и возможные затраты на билеты до биометрического центра. Прямых рейсов из России в Австралию сейчас нет, так что к этой сумме добавляются ещё и расходы на транзит. Многие летят через ОАЭ (один из самых удобных вариантов).