Многие слышали про Work and Travel. Программа, по которой студенты на лето уезжают в Америку. Звучит как идеальные каникулы: немного поработал, заработал денег, посмотрел страну. На деле все немного сложнее.

Это действительно шанс пожить в США, а не просто съездить туристом. Но это в первую очередь работа, часто не самая легкая. И только потом — путешествия. Понимание этого простого факта убережет от многих разочарований.

Финансы и оформление: сколько стоит и как поехать

Начнем с главного — с денег. Поездка стоит прилично. Нужно заложить расходы на услуги агентства, сбор посольства, билеты на самолет. Сумма набегает серьезная, и ее нужно иметь на руках задолго до вылета. Рассчитывать, что все сразу окупится и вы вернетесь с карманами денег, не стоит. Кто-то отбивает затраты, кто-то нет.

Процесс оформления тоже не быстрый. Агентство, конечно, помогает, но бегать со справками придется самому. Основные требования к участникам обычно такие:

ты студент очного отделения;

твой возраст где-то между 18 и 25 годами;

английский на уровне, чтобы хотя бы понимать, что тебе говорят, и мочь ответить.

Всю эту подготовку нужно начинать сильно заранее, ведь программа Work and Travel USA 2026 потребует времени на поиск работодателя и запись в посольство.

Поиск работы: кем и где придется работать

Теперь о работе. Никто не предложит студенту без опыта место в офисе на Манхэттене. Большинство вакансий — это сфера обслуживания. Спасатель в бассейне, горничная в отеле, продавец в магазине сувениров, работник на кухне в ресторане. Работа по 8-10 часов в день, на ногах. Это нужно понимать четко.

Найти место можно через агентство или самому. Первый вариант надежнее, второй дает больше свободы. Но любого работодателя, которого вы найдете сами, должен одобрить американский спонсор программы.

Варианты занятости примерно такие:

работа в отелях и ресторанах;

обслуживание в национальных парках;

продажи в розничных магазинах;

работа в парках аттракционов.

От выбора работы зависит почти все впечатление от Work & Travel, поэтому стоит потратить время и поискать отзывы о работодателях.

Виза J-1: главный этап всего предприятия

Для получения визы J-1 необходимо продемонстрировать наличие достаточных финансовых средств для обеспечения себя на период пребывания в стране, а также намерение вернуться на родину по завершении программы. Данный процесс является одним из наиболее ответственных и стрессовых этапов, так как от успешного прохождения собеседования в посольстве зависит возможность реализации профессиональных планов.

Нужно убедительно показать связи с родиной: учеба, семья, недвижимость. Любое сомнение офицера, что ты можешь остаться в США, — и будет отказ. Агентства натаскивают на прохождение собеседования, но финальное решение всегда за консулом. Успешное получение визы для Work & Travel это уже половина победы в этом непростом квесте.

Ожидания и реальность: к чему готовиться

Данная поездка представляет собой значимую проверку уровня самостоятельности участников. Предполагается, что проживание будет организовано в студенческом общежитии или арендованном жилье совместно с другими студентами. Участники будут нести полную ответственность за приготовление пищи, планирование личного бюджета и решение бытовых вопросов. Следует отметить, что данный опыт не является исключительно романтическим и предполагает наличие практических задач.

Будет тяжело, будет хотеться домой. Но именно так и взрослеют. Ты учишься общаться с людьми из разных культур, полагаться только на себя и ценить деньги, которые заработал сам. Это опыт, который не получишь ни в одном университете. Главное — ехать с открытыми глазами и быть готовым к тому, что это будет не совсем так, как на рекламных буклетах.