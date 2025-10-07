Польша ускоренно усиливает вооруженные силы, закупая комплексы Patriot, 23 батареи с пусковыми установками iLauncher и ракетами CAMM-ER, а также 22 батареи Pilica+. Однако, как отмечает аналитик WNP EconomicTrends Радослав Дитрих, при масштабной модернизации обороны остаётся нерешённой главная уязвимость — защита от массовых атак беспилотников. Об этом пишет ИноСМИ.

По словам эксперта, несмотря на наличие около 50 истребителей и двух самолётов раннего предупреждения, Польша всё ещё «совершенно не готова» к отражению роя БПЛА. Создание устойчивой системы защиты, по его оценке, потребует миллиардных инвестиций и значительных временных ресурсов.

Дитрих указывает, что универсальной системы ПВО не существует. 30-миллиметровые пушки эффективно сбивают дроны, но не справляются с крылатыми и баллистическими ракетами. Ракеты SM-3 Block IIA, размещённые на базе в Редзиково, перехватывают лишь баллистические цели, а не беспилотники. Аналогичная проблема наблюдается и с сенсорами: дальнобойные радары фиксируют угрозы на сотни километров, тогда как ближние системы не перекрывают все направления. Это позволяет противнику наносить удары по слабым участкам обороны, изменяя траектории полёта.

Аналитик напоминает, что опыт Украины и атаки хуситов показали уязвимость современных систем ПВО перед дешёвыми ударными дронами. В Польше, по его словам, ситуация осложняется ограниченным количеством средств для борьбы с беспилотниками. Помимо систем Pilica, Poprad, старых установок Hibneryt и недавно закупленных комплексов SKYctrl от APS, арсенал страны остаётся ограниченным.

Дитрих привёл пример с инцидентом, когда 19 беспилотников из России потребовали вмешательства польских и голландских истребителей. Для их уничтожения были использованы дорогие ракеты AIM-9X Sidewinder и AIM-120C-7, стоимость которых несопоставима с ценой целей. Кроме того, запасы этих боеприпасов ограничены.

Ситуация с обнаружением также остаётся неполной. Польша закупает радары SPL и NUR-15M, самолёты дальнего радиолокационного обнаружения, аэростаты Barbara и планирует внедрение систем RDL-45 Warta, однако поставки займут годы. В качестве временного решения Дитрих предлагает использовать акустические сенсоры по украинскому примеру и комбинированные сети APS, включающие детекторы излучения, миллиметровые радары и камеры.

Для противодействия роям беспилотников аналитик предлагает сочетать различные средства — глушилки связи, зенитные пушки калибра 30–35 мм, лазеры и дроны-перехватчики. Среди экономичных решений он выделяет применение лёгких управляемых ракет APKWS II на дешёвых летательных аппаратах, таких как FA-50, AH-64, A-29 Super Tucano, AT-6 Wolverine, Pilatus PC-21 и KT-1 Woongbi, эксплуатация которых обходится значительно дешевле F-16 и F-35.