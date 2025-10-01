Необычная находка в комиссионном магазине канадского города Чилливак в провинции Британская Колумбия обернулась археологической сенсацией. Как сообщает издание What’s The Jam, один из покупателей обратил внимание на витрину с кольцами и медальонами, которые продавались всего за 30 канадских долларов, что составляет около 1800 рублей.

Покупатель, имевший знания в археологии, сразу усомнился в том, что перед ним обычные украшения. Он сообщил сотрудникам магазина, что представленные предметы могут оказаться ценными артефактами. Владелец секонд-хенда не стал рисковать и обратился к специалистам Университета Саймона Фрейзера.

Эксперты факультета гуманитарных наук и археологии провели предварительную экспертизу и установили, что 11 колец и два медальона действительно относятся к Средневековью. Подтверждение подлинности стало основанием для передачи находки университету, где артефакты были помещены в музейное хранилище.

Как уточнили сотрудники Университета Саймона Фрейзера, изучение украшений будет продолжено в 2026 году. Для определения точного происхождения и исторического контекста потребуется дополнительное время и специализированные исследования.