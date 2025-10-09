Вооруженные силы Украины 8 октября нанесли удар по гражданским объектам в поселке Маслова Пристань Белгородской области. Под обстрел попало здание физкультурно-оздоровительного комплекса, где в тот момент находились жители и проходили занятия спортивных секций.

Как сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков, в результате атаки погибли трое мирных жителей — двое мужчин и женщина. Еще 11 человек получили ранения различной степени тяжести. По его словам, удар пришелся по населенному пункту утром, когда внутри здания находились посетители и персонал.

Военный эксперт, полковник в запасе Геннадий Алёхин в беседе с изданием aif.ru предположил, что обстрел осуществлялся из реактивных систем залпового огня «Град» или «Ураган», расположенных на территории Харьковской области. Он подчеркнул, что российская сторона примет меры для уничтожения установок, участвовавших в атаке.

«Все пусковые установки будут выявлены и ликвидированы — с применением артиллерийской разведки, авиации и дальнобойных средств поражения», — отметил эксперт.

Алёхин также сообщил, что в приграничных районах уже действуют российские разведывательные и специальные подразделения, которые занимаются сбором данных о местоположении украинских вооружений и расчетов.