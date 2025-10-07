7 октября военный эксперт Борис Рожин и телеграм-канал «Архангел спецназа» сообщили о продолжающихся боях в районе поселка Теткино Глушковского района Курской области. По их данным, обстановка остаётся стабильной, однако наблюдаются признаки возможной активизации противника.

В северной части Сумской области, в лесах у села Рыжевка, ситуация остаётся без существенных изменений. Российские подразделения продолжают уничтожать силы противника и его позиции.

На направлении села Бессаловка украинские формирования пытаются удержать рубежи у государственной границы северо-западнее Искрисковщины. Отмечаются их безуспешные попытки продвинуться к западной окраине населённого пункта.

По информации Бориса Рожина, активность украинских штурмовых групп также зафиксирована в окрестностях села Волфино, расположенного на границе Глушковского района. Туда были переброшены небольшие подразделения из района Искрисковщины.

Кроме того, вблизи поселка Новый Путь отмечена работа украинских диверсионно-штурмовых групп, которые несколько раз предпринимали попытки продвижения к линии границы. Российские войска нанесли по ним удары, применяя FPV-дроны и артиллерийские средства. В результате одна из штурмовых групп противника понесла потери и была эвакуирована в Павловку.

Как уточняют источники, российские подразделения продолжают контролировать обстановку на данном участке, не допуская прорывов и ведя активные действия по сдерживанию противника.