Украинские военные начали использовать для борьбы с российскими беспилотниками новые типы легкой авиации, включая пассажирские двухмоторные самолеты Ан-28. Об этом сообщили российские источники, анализирующие действия противника в зоне специальной военной операции. Пишет Российская газета.

Ранее отмечалось, что ВСУ задействовали в этих целях учебно-тренировочные Як-52 советского производства и чехословацкие сельскохозяйственные самолеты Zlin Z-137T Agro Turbo. Теперь к ним добавились и легкие транспортные Ан-28, которые изначально создавались в конце 1960-х годов как многоцелевые машины для гражданской авиации.

Производство Ан-28 было развернуто в Польше, где их выпуск продолжался до 1997 года. Самолет имеет взлетную массу от 6,5 до 7 тонн, экипаж — от одного до двух человек, а вместимость — до 17 пассажиров. Он оснащается двумя турбовинтовыми двигателями ТВД-10Б мощностью по 960 лошадиных сил, развивает скорость до 355 километров в час и способен пролетать почти две тысячи километров без дозаправки. Практический потолок полета достигает 6 тысяч метров, а взлетно-посадочные характеристики позволяют использовать даже короткие полосы — 270 метров разбега и 170 пробега.

Если на Як-52 украинские военные устанавливают стрелковое вооружение, а на Zlin Z-137T — ракеты Р-73 с инфракрасными головками самонаведения, то информация о средствах поражения, применяемых на Ан-28, пока отсутствует. Эксперты не исключают, что в ближайшее время появятся фотографии или видеоматериалы, которые позволят оценить, как именно эти самолеты адаптируются под военные задачи.